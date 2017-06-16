Якутск, 16 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Читайте также: «Люди не поняли, где, как и, главное, для чего можно получить гектар»

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«О том, что буду присутствовать на прямой линии с президентом, узнал только по прилету в Москву. До этого говорили о том, что мне предстоит съемка в каком-то ток-шоу. Также мне запретили анонсировать поездку», — рассказал ИА SakhaDay Иван Степанов.

Про его словам, приглашение в телестудию он получил от журналистов ВГТРК. Так как общественник настроен по отношению к власти оппозиционно, его присутствие на «Прямой линии» в соцсетях комментировали так: «Неужели Степанов пошел на компромисс?».

По словам общественника, свои вопросы с администрацией главы и правительства республики он не согласовывал, но озвучивал их на репетиции. Иван Степанов предложил приравнять Якутию к 76-ти регионам, на территории которых земли не раздаются. Второй вопрос касался реки Лена: он предложил присвоить реке статус «особо охраняемой природной территории». Третий вопрос звучал так: «Согласен ли Владимир Путин с тем, что пора принять закон о вечной мерзлоте?».

«Меня впечатлило, что вопросы шли на двух экранах сплошным потоком, и Владимир Путин отвечал без всякой подготовки, — поделился впечатлениями Иван Степанов. — Вопросы на экранах были, на мой взгляд, не самыми удобными. К примеру, смотрел ли глава государства фильм «Он нам не Димон», вопросы об отставке и тому подобные», — поделился впечатлениями общественник.

Иван Степанов расстроился, что его вопросы задать президенту не удалось, но сделал вывод, что дело, которым он занимается, правильное.

Как сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 15 июня. Эфир длился 4 часа, за которые глава государства успел ответить на 68 вопросов.

Напомним, Иван Степанов известен в республике, в первую очередь, своей борьбой против раздачи гектаров Якутии.

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