Вашингтон, 16 июня, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Ранее в американском бюро статистики заявляли, что в мае 2017 года в горнодобывающем секторе США появилось примерно 6600 рабочих мест. В частности, глава агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт говорил на прошлой неделе (5−9 июня) в интервью телеканалу АВС в передаче «На этой неделе», что с начала 2017 года в горнодобывающем секторе страны появилось в общей сложности 50 тыс. новых рабочих мест. В мае количество людей, занятых в этой отрасли, увеличилось почти на 7 тыс. человек, отмечал Прюитт. По его словам, огромную роль в этом сыграла политика нового главы государства.

Александр Дейнека. Шахта. 1924

«Это оказывает существенное влияние на работу в этой стране и даёт людям надежду», — отмечал представитель агентства по охране окружающей среды.

В свою очередь, CNBC пишет, что предполагаемое изменение в горнодобывающем секторе по сравнению с предыдущим месяцем не было достаточно большим для статистики, чтобы в департаменте могли с уверенностью сказать, были ли на самом деле созданы новые рабочие места. Дело в том, чтобы сделать вывод о развитии угольной промышленности в США, бюро необходимо подсчитать прибыль или убытки от почти 7 тыс. новых рабочих. Сначала изучается весь уровень занятости, потом оценивается, выросла или упала производительность труда в секторе.

Когда изменений немного, президиум приходит к выводу о том, что уровень занятости остался почти без изменений, объяснил представитель бюро в интервью телеканалу. Так, изменения, произошедшие в мае, говорят о том, что они были не очень велики относительно общего размера угольного сектора (занято в котором около 650 тыс. человек). В то же время пресс-секретарь бюро Джахан Уилкокс заявил CNBC, что данные ведомства показывают, что благодаря политике президента Трампа создаются новые рабочие места, и это «делает Америку великой снова».

Рост добычи угля в США в мае был не очень большим, то есть по этому показателю нельзя с уверенностью судить о росте количества рабочих мест. Как показывает бюро статистики, в мае увеличилось число людей, занятых в основном в энергетическом секторе. Этот показатель составил 74%. В этом есть смысл, поскольку в результате роста цен на нефть повысилось и число работников в нефтяной промышленности. Но количество рабочих в угольной отрасли не могло увеличиться с начала 2017 года на 50 тыс., так как бюро статистики ведёт подсчёт с октября 2016 по май 2017 года.

В заключение автор материала приход к выводу, что американские политики могли бы помочь создать больше рабочих мест в угольном секторе, несмотря на то, что, по мнению многих аналитиков, это маловероятно, ведь угольная промышленность находится в упадке. Администрация, возможно, опережает события, приводя предварительные данные.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уголь является самым крупным источником электроэнергии в США. Но в последние несколько лет в стране стали постепенно банкротиться угольные компании, а многие из тех, кто ещё на плаву, погрязли в долгах — американская угольная отрасль умирает. По данным EIA, 2016 год стал первым годом, когда уголь перестанет быть доминирующим источником выработки электроэнергии в стране с 1950 года. В результате чего многие американцы потеряли работу.

Дело в том, что из-за низких цен на энергоносители и принятых властями мер по защите окружающей среды американские угольные компании погрязли в огромных долгах и несут потери. Так, ещё в апреле 2016 года сообщалось, что угольная компания США Peabody Energy Corp. подала в суд восточного округа штата Миссури заявление о признании её банкротом в соответствии с 11-й статьёй Кодекса о банкротстве, допускающей реорганизацию работы. Речь идёт именно о работе компании в США, это не затронуло её подразделения в Австралии. До этого о банкротстве объявил ряд крупных угольных компаний страны — Arch Coal, Alpha Natural Resources, Patriot Coal и Walter Energy.

Число действующих угольных электростанций в США снизилось с 600 штук в 2010 году до примерно 300 в 2016 году, свидетельствуют данные ежемесячного отчёта Управления энергетической информации США за сентябрь 2016 года. Что касается электроэнергии, вырабатываемой за счёт угольных станций, то она сократилась почти на 37%. Если ещё в январе — июле 2010 года вырабатывалось около 1,1 тыс. ТВт часов, то за этот же период 2016 года было произведено только 687 ТВт часов.

На то есть несколько причин, одной из которых является приверженность экс-президента США Барака Обамы «зелёной» энергетике. В частности, речь идёт о Парижском соглашении по климату. Трамп же еще во время своей предвыборной кампании заявлял, что не согласен с политикой властей, в результате которой страдают граждане, теряющие работу.