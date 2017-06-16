Курган, 16 июня, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Кургане жителям одного из домов произведен перерасчет оплаты за содержание и ремонт жилья за три года. Люди платили за горячее водоснабжение, тогда как оно у них отсутствовало, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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Надзорное ведомство провело проверку по обращению одного из жителей многоквартирного дома по ул. Пушкина о неправомерном начислении платы за горячую воду. Тем временем в этом доме горячее водоснабжение не предусмотрено.

Вместе с тем управляющей организацией МУП «Прометей» за период 2014—2017 гг. плата за содержание и ремонт жилья начислялась исходя из тарифа, утвержденного для помещений, имеющих все виды благоустройства.

По результатам рассмотрения прокурорского представления 24 семьям произведен перерасчет за три года. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре Курганской области отмечают, что манипуляции управляющих компаний с расчетами за горячее водоснабжение становятся нормой в регионе. Так в Шадринске по заявлению гражданина и требованию прокурора за нарушение срока рассмотрения обращения о перерасчете платы за горячее водоснабжение и отопление оштрафован на пять тысяч рублей сотрудник местного управления «Энергосбыт» — филиала АО «ЭК «Восток».