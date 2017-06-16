Москва, 16 июня, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Идею установления официального праздника Дня отца в России поддерживают около двух третей граждан (62%), выше эта доля среди женщин (67%), молодежи (78% среди 18−24-летних). Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

(сс)Unknown Ребенок и отец

При этом дата празднования, скорее, не имеет серьезного значения — об этом сказали 30% респондентов.

Среди возможных вариантов мнения опрошенных разделились практически поровну: третье воскресенье июня (дата празднования, принятая во многих странах мира) выбрали бы 16%, столько же (16%) высказались за последнее воскресенье октября (близко к дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского), а 12% сказали, что эта дата должна совпадать с Днем матери (отмечается в последнее воскресенье ноября).

Опрос проведен 10−11 июня 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, День отца отмечается в 50 странах. Также его отмечают более 20 регионов России. В Совете федерации РФ приветствуют введение общероссийского праздника Дня отца.

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