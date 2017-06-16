Москва, 16 июня, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести широкое обсуждение текста присяги при вступлении в гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Павел Расинский ИА Красная Весна Кремль

«Может быть даже провести такое обсуждение с участием населения, чтобы понять, какой текст нам будет правильным ввести уже как норму закона», — предложил спикер Госдумы.

Накануне прошло заседание рабочей группы по подготовке текста присяги. По словам главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), предложено уже 23 варианта текста.

«Мы опубликовали призыв гражданам присылать свои варианты присяг, на сегодняшний день у нас 23 варианта подготовлены», — сообщил он.

Говоря о принципах документа, парламентарий указал на то, что «присяга не должна быть длинной, присяга должна быть понятной и короткой».

«Думаю, что мы в течение весенней сессии данный документ подготовим», — заявил Крашенинников.