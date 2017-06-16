Орел, 16 июня, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Проверку по фактам нарушения прав граждан на получение медицинской помощи в регионах, которые были озвучены в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, начал Росздравнадзор, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Ветхое жилье и дефицит лекарств: Орловская область на линии с Путиным

В частности, проверка будет проведена по обращению жительницы Орловской области, сообщившей о проблемах с получением жизненно необходимых медикаментов федеральными льготниками.

Как сообщало ИА REGNUM, Клавдия Ставцева, инвалид первой группы в ходе прямой линии с Владимиром Путиным сообщила, что федеральные льготники не получают в полном объеме необходимые медикаменты. Владимир Путин выразил удивление этим фактом, отметив, что все деньги со стороны федерации поступают своевременно.

Губернатор Вадим Потомский подтвердил, что проблема с обеспечением лекарствами федеральных льготников действительно имеется: по его словам, деньги поступают в полном объеме, но их просто не хватает на закупку всех необходимых медикаментов.

«Необходимо увеличивать сумму выплат льготникам. Сейчас она 807 рублей, ее не хватает. Надо увеличивать стоимость федеральной льготы», — считает Потомский.

Глава регионального департамента здравоохранения Александр Лялюхин отметил, что, стоимость лекарственного обеспечения в месяц для Клавдии Ставцевой, например, составляет около 50 тыс. рублей.

«Норматив для финансового обеспечения федеральных льготников не покрывает полностью потребности в медикаментах федеральных льготников. Эта проблема характерна не только для Орловской области, но и для многих других регионов, что связано с разной бюджетной обеспеченностью субъектов Федерации», — отметил Александр Лялюхин.

Свою проверку ситуации с лекарственным обеспечением льготников в Орловской области начал и СКР.

Вместе с тем, проблема, которую подняла Клавдия Ставцева, для Орловской области совсем не новая. О нехватке средств на обеспечение федеральных льготников региональные власти заявляли летом прошлого года. В марте прокуратура области внесла представление заместителю председателя правительства Орловской области Сергею Ступину: выяснилось, что около 100 жителей Орловской области, больных онкологией, не получали вовремя обезболивающие препараты, а более чем 30 пациентам было отказано в назначении лекарств, снимающих боль.