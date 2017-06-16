Новосибирск, 16 июня, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Несколько графических работ известного художника Эль Лисицкого пропали в новосибирском Академгородке после выставки. Но, несмотря на то, что прошла она 50 лет назад, искусствоведы полагают, что две пропавшие картины все ещё находятся в Академгородке. Возможно, они хранятся в архивах, и их хозяева даже не подозревают об истинной стоимости работ. Аукционная цена этих картин сегодня, по примерным оценкам, может достигать миллиона долларов США.

Эль Лисицкий. Клином красным — бей белых!

О догадках искусствоведов, как пишут «Новосибирские новости», рассказал арт-критик Сергей Самойленко на встрече с почитателями таланта Лисицкого. По словам Самойленко, художник никогда не был в Новосибирске, но он неразрывно связан с историей сибирского города. После его смерти в 1944 году вдова Софи Кюпперс с 14-летним сыном Борисом (Йеном) была выслана из Москвы «на вечное поселение» в Новосибирск. С собой семья привезла архив художника. И в 1967 году в картинной галерее Дома учёных Академгородка прошла первая выставка Эль Лисицкого. Кроме работ Лисицкого из личной семейной коллекции, были выставлены его работы, хранившиеся в запасниках Третьяковки. Всего новосибирская публика увидела около 30 работ. И, как уверяет Сергей Самойленко, как минимум две работы Эль Лисицкого с выставки были подарены галерее, позже они бесследно исчезли.

По рассказам арт-критика, сын Эль Лисицкого Йен работал в Новосибирске кинооператором и фотокорреспондентом в газете «Советская Сибирь». Но в 1989 году он иммигрировал в Германию.

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что советский архитектор, художник-конструктор, график, один из создателей дизайна Лазарь Маркович Лисицкий — Эль Лисицкий — был весьма разносторонним человеком, но изначально его ждала нелегкая судьба.

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Идеи супрематизма и конструктивизма, которые продвигал Лисицкий, были не слишком популярны на родине. Кроме того, почти 20 лет он был смертельно болен. К тому же сложна была и сама эпоха, в которую он жил, — время борьбы классовых идей и идеологий в культуре и искусстве. Но, несмотря на все это, Эль Лисицкий прожил творческую и насыщенную жизнь.