Якутск, 16 июня, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Оказание услуг по организации участия Республики Саха (Якутия) в Восточном экономическом форуме государственное бюджетное учреждение «Агентство инвестиционного развития» оценило в сумму 25 тысяч рублей. Именно такая цифра указана в финансовом обосновании закупки, передаёт корреспондент ИА REGNUM, ознакомившись с документацией конкурса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Ведомство ищет подрядчика, который за эту сумму полностью обеспечит участие делегации Якутии в Восточном экономическом форуме.

«Обеспечение участия и обслуживание членов делегации Республики Саха (Якутия) в рамках проведения Восточного экономического форума, должно включать: аккредитацию не менее 115 членов делегации, транспортное обслуживание делегации из не менее чем 115 человек, проживание не менее 80 человек в гостиничном комплексе кампуса ДВФУ, трёхразовое питание не менее 45 человек», — говорится в описании объекта закупки.

Ещё одна задача — обеспечение презентационными и раздаточными материалами, в числе которых — не менее 500 металлических USB-наполнителей объёмом 8 GB в форме бриллианта и 1000 экземпляров каталога инвестиционных проектов. Кроме того, необходимо будет подготовить к Восточно-экономическому форуму видеоролик о республике, организовать рекламно-информационное обеспечение мероприятия и работу со СМИ.

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Выигравшая аукцион компания также должна будет разработать дизайн павильона республики и его организационно-техническое сопровождение на проекте «Улица Дальнего Востока». Дизайн-проекты должны быть представлены заказчику в двух вариантах в 3D графике.

Ещё одна задача, которая ставится в закупке — изготовление не менее 7 двусторонних стендов, стилизованных согласно концепции форума. Помимо изготовления, стенды ещё нужно будет доставить, разгрузить и установить, а также полностью оборудовать павильон. Причём в работы по его подготовке, в том числе, будут входить флористическое оформление, подключение электричества и воды с оплатой за использование этих ресурсов, оснащение необходимым аудиовизуальным и мультимедийным оборудованием и контроль за его функционированием, обеспечение высокоскоростным интернетом.

Аналогичным образом исполнителю нужно будет обеспечить и участие Якутии в проекте «Город Мастеров» на «Улице Дальнего Востока» — от разработки дизайна и застройки зоны региона до монтажа якутского балагана, его транспортировки, установки, то есть полной организации, включая изготовление буклетов, которые там будут раздавать, и обеспечение персоналом (в том числе проживание и питание 6 человек, аренду для них национальных костюмов).

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Услуги «под ключ» нужны будут республике и для её представления в проекте «Гастрономия» на «Улице Дальнего Востока». Исполнитель должен будет не только разработать дизайн-проект павильона и организовать полностью его работу, но и осуществить поставки рыбы на продажу со всей необходимой документацией.

Также в описании закупки указано требование полностью создать помещение для переговоров и презентаций республики, от дизайн-проекта до его полного оснащения, оборудования мебелью, техникой и экспонатами, а также обслуживанием персонала со знанием английского языка. Помимо кресел и диванов в помещении будут деревья в кашпо, которые должны иметь презентабельный вид, кофемашина, кулер, мини-холодильник и плазменная панель размером не менее 40''.

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Исполнитель также должен будет организовать для якутской делегации услуги письменного и устного перевода с английского, китайского и японского языков. Переводчики должны быть с опытом работы на международных предприятиях не менее 5 лет.

Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц, однако несет ответственность перед заказчиком за их действие или бездействие, также говорится в документации.

Интересно, что точно такая же сумма (25 тыс. рублей) была указана в аукционе на оказание услуг по организации и проведению Дней Якутии в городе Москве, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию со дня образования Якутской АССР и 25-летию Конституции республики.

В его документации значится, что исполнитель должен изготовить 15 000 леденцов в форме бриллиантов, разработать дизайн-проект павильона, полностью смонтировать его и оснастить. Выставка в помещении площадью не менее 5861 кв.м. будет работать в ЦВК «Экспоцентр» Москвы в период с 13 декабря 18 декабря 2017 года включительно (6 дней).

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия гораздо большие суммы, чем указаны в этих аукционах, тратит только на закупку разнообразных сувениров, в том числе 14,5 млн рублей на золотые часы с гербами и флагами.

В бюджете республики тем временем дефицит и недополучение 8,7 млрд рублей налогов. Главный финансовый документ республики экстренно перекраивают, сокращая отчисления на здравоохранение, социальную поддержку граждан и строительство детских садов.

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