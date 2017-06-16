Москва, 16 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В Госдуме призвали депутатов взять под опеку граждан, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии», передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы призываем всех депутатов взять под опеку граждан, которые обратились к президенту», — заявил в ходе пленарного заседания депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Сразу после звонка граждан президенту находятся деньги, сразу восстанавливаются дороги, находятся спонсоры на дорогостоящее лечение, отметил парламентарий.

«Без окрика, к сожалению, местные власти отказываются работать. Но есть еще одна сторона и последствия «прямой линии». Пройдет медийная волна, когда все будет починено, восстановлено, граждане уже сойдут с экранов и начнутся разборки на местах, и такие случаи бывают, когда раздаются вопросы: «Ты что, самый умный, что президенту звонишь?» — отметил Дегтярев.