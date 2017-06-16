Москва, 16 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В России при проверке детских оздоровительных лагерей нашли 8,6 тыс. нарушений и выявлено пять несанкционированных оздоровительных учреждений, сообщает Роспотребнадзор.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Директор. Пионерский лагерь

По данным ведомства, при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 8,6 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, они касались «организации питания, размещения детей, материально-технического оборудования оздоровительных учреждений и нарушений при контроле за организацией водоснабжения».

Кроме того, обнаружены несанкционированные оздоровительные учреждения, работа которых приостановлена.

«Установлены факты организованного отдыха 340 детей в пяти несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора в Тульской, Кемеровской областях, Чувашской Республике и двух — в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Ещё пять лагерей до сих пор не готовы к открытию, 39 учреждений открылись позже намеченного срока. В числе основных причин санитарные инспекторы называют несвоевременную подготовку лагерей к приему детей, отсутствие у персонала медицинских книжек, неудовлетворительную противоклещевую обработку территории и погодные условия.

Отметим, в мае в Чувашии была приостановлена работа лагеря «Бригантина», где выявлено «несоответствие проб воды по показателям безопасности». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воде были обнаружены «общие колиформные бактерии» (бактерии группы кишечной палочки). Чтобы не допустить осложнение эпидемической ситуации и вспышки инфекционных заболеваний, эксплуатация лагеря временно приостановлена, дети вывезены из учреждения. Напомним, с 15 по 20 мая на базе «Бригантины» проводился муниципальный этап финальных юнармейских игр движения «Зарница» и «Орленок».

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Всего в летнюю оздоровительную кампанию в России запланирован отдых более 5 млн детей в 44 тыс. организациях отдыха и оздоровления. В первую смену открылись 38,9 тыс. лагерей, в которые заехали более 2,7 млн детей.