Астрахань, 16 июня, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В Астрахани мальчик, который получил колото-резаные раны, защищая свою мать от преступника, идёт на поправку. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Дознаватели продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. В настоящее время следственное управление ищет молодого человека, который помог задержать нападавшего и убийцу матери двоих детей, сообщает ИА REGNUM 16 июня.

Astr.sledcom.ru Следственное управление

Неравнодушных, откликнувшихся на чужую беду, оказалось двое. Одним из них — сосед потерпевшей, личность второго пока не установлена. Его следственное ведомство и просит откликнуться.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина и её двое малолетних детей доставлены в медицинские учреждения Астрахани в ночь на 13 июня. У неё и девятилетнего сына были диагностированы колото-резанные раны разной степени тяжести. У пятилетней девочки был психо-эмоциональный стресс.

Жизнь женщины медикам спасти не удалось. Она скончалась в больнице.

Задержать подозреваемого удалось по горячим следам благодаря бдительности и неравнодушию местных жителей. Молодые люди оперативно отреагировали на крики потерпевшей и остановили мужчину со следами крови на теле, удерживали его до приезда сотрудников полиции.

Предварительно известно, что с нападавшим женщина была знакома, поэтому и впустила его к себе в квартиру. Подозреваемый ранее уже был судим. По неизвестной причине мужчина набросился на женщину с ножом, а девятилетний сын хозяйки дома попытался вступиться за мать. Сразу допросить злоумышленника не удалось, так как подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по факту убийства молодой женщины и покушения на жизнь её малолетнего сына возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Мотивы преступления ещё предстоит выяснить.