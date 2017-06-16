Красноярск, 16 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Глава Мотыгинского района Красноярского края Алексей Храмцов объявил о том, что уходит в отставку.

stevepb Отставка

«Уф! Прошла сессия районного Совета. Короткий, но бурный роман с Мотыгинским районом закончен. Рассмотрели моё заявление об отставке… и единогласно поддержали! Да, я уже не глава Мотыгинского района! Причины… Уровень заработной платы и уровень ответственности находятся в разных измерениях… От ответственности я не имею привычку отказываться, но семью на 50 тыс. прокормить сегодня наверное возможно, но… Спасибо огромное за поддержку и понимание! Приношу извинения, что что-то не сделано или не получилось… Я старался… Впереди новые и интересные работы и проекты!», — написал Храмцов на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

В администрации района корреспонденту ИА REGNUM подтвердили информацию об отставке Храмцова, добавив, что и. о. будет замглавы района Владимир Навродский.

Добавим, согласно сведениям о доходах, Алексей Храмцов за 2016 год заработал 764,107,56 руб. Ему принадлежат 1/3 доли квартиры площадью 118,10 кв. м, квартира площадью 50,90 кв. м, автомобиль Ford Explorer.

Супруга чиновника заработала 1 248 298,78 руб. Ей принадлежат земельный участок площадью 1000 кв. м и автомобиль Mazda CX-5. Доходы за прошлый год есть и у двоих несовершеннолетних детей Храмцова — по 83 760 руб. у каждого.

Также стоит добавить, что замглавы Владимир Навродский, который будет исполнять обязанности главы района, за 2016 год заработал 843 154,73 руб.

По данным Красноярскстата, среднемесячная начисленная заработная плата в Красноярском крае — 37 582,9 руб. (по последним данным за март 2017 года).

Напомним, Алексей Храмцов стал главой Мотыгинского района в июле 2015 года. До этого он был руководителем главного управления образования администрации Красноярска.