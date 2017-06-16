Магас, 16 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В Ингушетии отмечается улучшение ситуации по снижению безработицы. Ее уровень снизился на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В настоящее время в службе занятости региона стоят на учете 24 293 человека. Численность безработных снизилась на 4542 человека, сообщили ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии.

Тем не менее, как отмечают в ведомстве, уровень как общей, так и регистрируемой безработицы всё еще остается высоким. И причиной этого в ведомстве называют дефицит вакантных рабочих мест."Количество вакансий, заявленных работодателями на 1 июня 2017 года, составило 340 единиц, в связи с чем коэффициент напряженности на рынке труда составил 72 человека на одно вакантное рабочее место», — сообщили в Минтруда.

В целом в Ингушетии проживают 240 тыс. человек из категории экономически активного населения. Это почти половина от общего количества жителей республики, которое, по данным Росстата, составляет около 480 тыс. человек.

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Ингушетия перестанет быть аутсайдером по уровню безработицы уже в 2016 году

Ингушетия уже продолжительное время является регионом РФ, где самый высокий уровень безработицы. На начало 2017 года он составлял около 30%. Как сообщало ИА REGNUM, власти региона заявили, что планируют до 2022 года построить 136 объектов культурного, социального и промышленного значения. При этом будут созданы более семи тысяч рабочих мест.

По оценкам главы региона Юнус-Бека Евкурова, для снятия напряженности на рынке труда требуется ежегодно создавать в республике не менее трех тысяч рабочих мест.