Москва, 16 июня, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) пригласил парламентариев в «Артек» стать звездными вожатыми, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Боим (Бойм) Соломон Самсонович.Пионерский Артек. 1951

«От руководства лагеря я сегодня уполномочен пригласить всех депутатов в «Артек» дабы стать звездным вожатым, поделиться своим опытом», — заявил Дегтярев.

Он напомнил, что первым звездным вожатым после воссоединения Крыма с Россией стал лидер Владимир Жириновский.