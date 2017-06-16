Киншаса, 16 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Каждый день сотни людей бегут из Демократической Республики Конго (ДРК) в соседнюю страну Анголу, пишет 15 июня Berliner Morgenpost.

Флаг ООН

«Мало кто знает, что большинство жителей бегут из провинции Касаи, которая охвачена хаосом и массовыми беспорядками, — отмечает сотрудник агентства ООН по делам беженцев Пумла Рулаше в интервью изданию. — Ситуация в Касаи осталась незамеченной мировой общественностью».

Вооруженные столкновения между военнослужащими армии ДРК и местными ополченцами в Касаи обернулось массовыми потоками беженцев в августе 2016 года.

«30 тыс. конголезских беженцев в Анголе — это лишь верхушка айсберга», — добавляет он.

В целом около 1,3 млн жителей, по данным ООН, бежали из страны из-за жестокого насилия. Только за 2016 год из страны бежали 920 тыс. человек.

«Так много людей в 2016 году не бежали даже из Сирии и Йемена», — сообщила Ульрика Блом, сотрудница Норвежского совета по делам беженцев.

ООН сообщает о том, что в ходе противостояния погибли более тысячи человек. Несмотря на то, что ДРК владеет большими ресурсами, она является одной из беднейших стран мира.

По данным ЮНИСЕФ, каждый десятый ребенок погибает в возрасте до пяти лет. Для сравнения: в Германии это каждый 300-ый ребенок.

В провинции Касаи на сегодняшний день 400 тыс. детей голодают и находятся в критическом состоянии.