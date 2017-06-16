Варшава, 16 июня, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы США намерены укрепить свои позиции в Польше: Пентагон собирается модернизировать систему ПРО «Иджис» в поселке Редзиково, пишет RT со ссылкой на контракт американского военного ведомства.

tpsdave Пентагон

Детали дальнейшего расширения военного присутствия США в ЕС будут обсуждаться, в частности, в ходе встречи 6 июля президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды. По данным издания, Пентагон запустил уже два крупных проекта.

Один из них — модернизация системы ПРО «Иджис» в поселке Редзиково в 250 км. от Калининграда. Согласно контракту, подрядчиком стала компания Lockheed Martin Overseas. Она займется разработкой нового ПО для системы, обеспечит информационной поддержкой войска на месте ПРО и спроектирует новые военные объекты.

Также «Иджис» будет оснащен дополнительными боевыми системами. Ранее Пентагон проводил тендер на включение в ПРО комплекса боевого управления и арсенала ракет-перехватчиков SM-3 радиусом поражения до 700 км.

По словам военного эксперта, директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, такие системы ПРО, как «Инджис» могут быть применены и для нападения: для этого достаточно просто сменить ПО. Он отметил, что радиус поражения крылатых ракет, которые будут установлены в Редзикове, может достигать 1,5 тыс. км. Следовательно, ракета сможет достигнуть Ленинградской области и территории Белоруссии.

Обновлять ПРО в Польше США планируют начать в июле 2017 года, а закончить — в 2020 году. Комментариев от компании Lockheed Martin Overseas, сотрудничающей с Пентагоном с 2007 года, не поступало.

Ранее компания разрабатывала и поставляла Пентагону военную технику, в том числе истребители, баллистические ракеты, а также системы ПРО. В 2015 году корпорация Lockheed Martin стала крупнейшим подрядчиком правительства США, получив государственные контракты на $36,2 млрд.