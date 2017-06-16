Оттава, 16 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Ученые из Канады обнаружили внутри туманности Ориона огромное облако аммиака длиной в 50 световых лет. Материал об этом опубликован в журнале Astrophysical Journal.

Larisa-K Космос. Пространство

Исследователи наблюдают за движением молекул аммиака и других газов внутри туманности Ориона с помощью радиотелескопа GBT и инфракрасного телескопа WISE. Они изучают также один из самых активных регионов звездообразования — пояс Гулда, представляющий собой цепочку из нескольких молодых звезд и скоплений газа. По мнению ученых, в этом поясе формируются новые звезды.

Специалистам удалось получить трехмерные карты распределения аммиака и других газов по этому поясу. Благодаря этому они измерили его температуру и скорость движения.

В результате были обнаружены десятки неизвестных ранее сгустков газа, из которых в будущем должны сформироваться новые звезды.

На сегодняшний день получены изображения небольшой части пояса Гулда и других регионов галактики. В планах ученых — продолжить исследования и собрать снимки, которые наиболее полно будут отражать процессы в данном регионе.

Облако Ориона представляет собой скопление межзвёздного вещества, находящееся в галактике Млечный Путь на расстоянии около 1600 световых лет от Солнца. Размеры облака Ориона составляют порядка нескольких сотен световых лет.