Москва, 16 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минтрансу до 1 сентября проработать вопрос продления до конца 2020 года срока действия ставки НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров в размере 10%. Также предлагается обсудить целесообразность обнуления ставки.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Минфину России (А. Г. Силуанову), Минтрансу России (М. Ю. Соколову) подготовить и в установленном порядке внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2020 года действия <…> ставки НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа в размере 10%. Одновременно доложите о целесообразности снижения указанной ставки до 0%», — говорится в опубликованном решении правительства по итогам совещания о дополнительных мерах господдержки разработчиков, производителей и эксплуатантов отечественных воздушных судов и стимулирования спроса на российскую авиационную технику.