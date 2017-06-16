Севастополь, 16 июня, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Севастополе не станет выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Севастополя, которые назначены на 10 сентября. При этом справедливороссы «поделятся» с КПРФ голосами муниципальных депутатов для преодоления 10% муниципального фильтра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава севастопольского отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик.

Константин Коровин. Гавань в Севастополе. 1916

«Мы решили, что участвуя в выборах, мы распылим свои силы и размоем голоса избирателей за единого кандидата-севастопольца. Тем более, что «Единая Россия» намеренно не даёт возможности другим партиям участвовать в выборах, используя админресурс и подконтрольные СМИ. Пиарщики кандидата от партии власти (действующего врио губернатора Дмитрия Овсянникова от «Единой России» — прим. ИА REGNUM ) запугивают депутатов муниципальных образований, чтобы те не отдавали свои голоса в пользу конкурентов. То, что творит власть города, недопустимо с этической точки зрения», — объяснил позицию местной ячейки «Справедливой России» Дубовик.

Он утверждает, что получив протоколы от 75 муниципальщиков-единороссов, команда Овсянникова блокирует выбор остальных 41 депутатов муниципальных образований для того, чтобы нейтрализовать других претендентов на выборах. Всего же, для участия в выборах губернатора, кандидату нужно собрать как минимум 13 подписей муниципальщиков.

Поясним, что законом «О выборах губернатора города Севастополя» установлен 10% муниципальный фильтр. В Севастополе сейчас насчитывается 116 депутатов из 120. Четверо не так давно лишились мандатов и скорее всего, в городе будут назначены ещё одни довыборы — к объявленным довыборам одного депутата Заксобрания в Гагаринском районе.

По словам Дубовика, «Справедливая Россия» имеет 12 своих депутатов в муниципальных образованиях. Партия готова отдать недостающие подписи депутатов КПРФ — в поддержку выдвинутого кандидата Романа Кияшко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне севастопольская организация КПРФ на партконференции определилась с кандидатом на выборы губернатора Севастополя и кандидатом на довыборах в Законодательное собрание.

Выборы назначены на 10 сентября 2017 года.

Напомним, что Дубовик проводит сбор подписей за самороспуск Заксобрания.

Региональное отделение «Справедливой России» входит в коалицию политических партий и предпринимало попытку определить способом опроса горожан «народного кандидата» на выборах губернатора, альтернативного действующему врио Дмитрию Овсянникову. Из 8 тыс. участников опроса, 1,8 тысяч человек отдали свои голоса Евгению Дубовику.

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