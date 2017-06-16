Южно-Сахалинск, 16 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко убежден, что строительство моста Сахалин — материк могло бы стать прорывом в экономике региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Latitude Сахалин

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«Сегодня мы почти все товары народного потребления — стройматериалы, продукты питания — доставляем по морю. Это дополнительные расходы. Все это ложится на стоимость продуктов питания и услуг, которые получают сахалинцы и курильчане. Строительство моста существенным образом оказало бы влияние на скорость доставки, качество продукции, на ее стоимость. Переправа с материка на Сахалин могла бы стать первой частью проекта по сухопутному соединению России с Японией. Те решения, которые проговорил президент, пусть даже предварительные, вселяют надежду, что проект будет осуществлен. Мы знаем: то, что говорит президент, приобретает практическое значение», — сказал губернатор Сахалина.

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Олег Кожемяко подчеркнул также, что со своей стороны Сахалинская область готова принимать участие в создании необходимой транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 15 июня 2017 года вопрос о строительстве мостового перехода Сахалин — материк задала жительница Хабаровского края Ирина Шпакович. Глава государства ответил, что решения такого нет, но федеральные власти думают об этом. Пока нет решения — тоннель или мост лучше строить. Но в любом случае это было бы очень полезно для восстановления территориальной целостности страны, за счет Сахалина в том числе.

О соединении Сахалина с материком в России думали с царских времен. В конце XIX века на имя приамурского губернатора Корфа поступила докладная записка от отставного артиллериста Владимира Буткова. Он предлагал насыпать дамбу в самом узком месте — проливе Невельского. Проект был оставлен без движения.

В середине XX века тоннель на Сахалин начали строить по приказу Иосифа Сталина. Гигантская, даже по советским меркам, стройка, началась в 1950-м и была полностью остановлена сразу после смерти Сталина. Сегодня о ней напоминают лишь хорошо видный в ясную погоду с мыса Лазарева искусственный остров, да вертикальный ствол технической шахты на нем, диаметром около 8 метров. О судьбе самого тоннеля ходят легенды. Одни историки утверждают, что он был «почти построен, но затоплен», другие — что проект Сталина потерпел полное фиаско. Третьи говорят, что построено было всего несколько десятков метров, а время и вода стерли свидетельство титанического труда тысяч узников ГУЛАГа.

О строительстве моста спорят с начала нулевых. Проект лоббировал экс-полпред президента в ДФО Виктор Ишаев, считавший его крайне необходимым. Есть у проекта и противники. К ним еще в 2015 году относился и губернатор Сахалина Олег Кожемяко, считавший, что проект слишком дорог. Это — главный аргумент всех противников моста. Другие говорили, что строительство 10 новых (как в советские времена) паромов и начавшаяся реконструкция паромной переправы Ванино — Холмск снимут все вопросы. Но сторонники моста возражают им: «Паромы были. Потом они состарились, их осталось всего три, и все сахалинцы мучаются и зависят от капризов погоды. Нужен мост, который не будет зависеть от климатических факторов».