Волгоград, 16 июня, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Неужели в Волгограде не хватает своих проблем, чтобы интересоваться у главы российского государства конфликтами в США, ситуацией в Сирии или Крымом? Таким вопросом задаются пользователи соцсетей, обсуждая «Прямую линию с президентом РФ», которая состоялась 15 июня.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

Имя города-героя Волгограда в ходе общения президента РФ с народом прозвучало трижды. Однако насколько было велико разочарование горожан, когда ни одно упоминание не затронуло реальных проблем, касающихся региона.

«Трамп наше все! Вот интересно, у Волгограда других проблем нет? Или у Волжского? Или у Бакулина?»;

«Земляки наши отожгли, конечно, на прямой линии.) Как в старом анекдоте: — что-то меня Гондурас беспокоит… — а ты не чеши и пройдет!»;

«Уже цитировала песню, ещё раз: «Раньше думай о Дональде, а потом о себе!» В моей молодости о Родине полагалось думать в первую очередь», — такими сообщениями пестрит интернет.

Известный волгоградский политолог, координатор Клуба экспертов Волгограда Андрей Серенко считает, что это был «чёрный день для критиков волгоградского губернатора Андрея Бочарова».

«Ни одного негативного вопроса по региону на прямую линию Путина допущено не было. Даже плохие дороги иллюстрировал не Волгоград, а Краснодар…» — прокомментировал эксперт.

«Напротив, Волгоград засветился в эфире трижды и все три раза исключительно по позитивно-патриотическим сюжетам (печатная благодарность от волгоградской семьи за присоединение Крыма, вопрос в московской студии от волгоградца-машиностроителя об отношениях России и США, а также вопрос-включение с Мамаева кургана о сирийской войне России). Похоже, очередные слухи о скорой и неминуемой отставке Бочарова снова оказались сильно преувеличенными. Судя по прямой линии Путина, претензий к Бочарову у Кремля нет», — добавил политолог.

Разочаровал горожан и волгоградский предприниматель Алексей Бакулин, спросивший у президента РФ о его отношении к конфликту между президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой ФБР Джеймсом Коми. Правозащитник, председатель Волгоградского отделения Союза матерей России Елена Самошина предложила даже выпороть бизнесмена за то, что он не воспользовался возможностью озвучить главе российского государства действительно злободневные для региона проблемы.

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«Я ждала, когда же будет дано слово Сталинграду, и сейчас испытываю чувство стыда за некоторых своих земляков. Удивительный шанс донести правду о проблемах, которые волнуют волгоградцев, и попросить поддержки у президента России выпал нашему земляку, бизнесмену Алексею Бакулину. А он его… проморгал. Ну, это если совсем уж подбирать выражения. Кому в Волгограде сдался Трамп и его склока с директором ФБР?» — спрашивает Самошина, напоминая об отвратительных дорогах в Волгоградской области, уходящем в другие регионы бизнесе, закрывающихся предприятиях, высоком уровне бедности.

«Проблем в регионе масса, а бизнесмен Алексей, чей папа уже лет 20 сидит в областной думе, волнуется только за Трампа. Ну как здесь не согласиться с утверждением некоторых политологов, что наша волгоградская элита — больные и бессовестные люди?» — цитирует издание «Блокнот Волгоград» слова правозащитницы.

Елена Самошина добавила, что ей хочется плакать от стыда за своего земляка и, пользуясь случаем, обратилась к отцу Алексея Бакулина — депутату Анатолию Бакулину: «Ещё не поздно, еще есть время — снимите ремень, выпорите Алешу. Вам несложно, а ему польза».

Как сообщало ИА REGNUM, в прямом эфире 15 июня прозвучало два вопроса из Волгограда. Первый касался конфликтов в США, второй — включение с Мамаева кургана, где новобранцы из разных регионов России принимали присягу. Причем к президенту РФ обращался не волгоградец, а житель Сергиева Посада Московской области, поинтересовавшийся у Владимира Путина успехами Вооруженных сил РФ в Сирии и извлеченными уроками.

Между тем желающих задать вопросы главе российского государства из Волгоградской области, касающихся непосредственно насущных проблем региона, было предостаточно. Это и обманутые дольщики ЖК «Европейский», которых уже более 1,5 тыс. человек, оставшихся без денег и квартир, и ЖК «АхтубаСитиПарк», и члены садоводческого общества «Авангард», жалующиеся на отсутствие воды.

Как минимум три вопроса касались сферы искусства и образования. Так, видеообращение главе государства записали актеры волгоградского Нового экспериментального театра, которым резко сократили заработную плату, студенты Волгоградской консерватории имени Павла Серебрякова, ратующие за возвращение в вуз уволенного ректора, а также ученики школы-интерната №7 ОАО «РЖД», обеспокоенные возможным закрытием их учебного заведения.

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Однако ни один из этих вопросов в прямом эфире так и не прозвучал.

Напомним, к началу эфира «Прямой линии с Владимиром Путиным» поступило почти 2 млн вопросов. Это была 15-я «Прямая линия», которая продлилась четыре часа.