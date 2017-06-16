Москва, 16 июня, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Законопроект об установлении пределов осуществления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком подготовила ко второму чтению рабочая группа в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В 2016 году исполнилось 10 лет с момента принятия пленумом ВАС РФ постановления № 53 о необоснованной налоговой выгоде, в Госдуме отмечают серьезные ограничения документа — не будучи нормативным правовым актом он не создает нормы, обязательные для применения всеми участниками налоговых отношений. В этой связи предлагается включить правовую позицию ВАС РФ в Налоговый кодекс.

Целью законопроекта является не просто кодификация правил, сформулированных ВАС РФ, касающихся необоснованной налоговой выгоды, фактически предлагается новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиком своими правами, учитывающий положительные аспекты наработанной судебной практики.

Предлагается максимально уйти от оценочных понятий в Налоговом кодексе и закрепить исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговым органом может быть отказано налогоплательщику в праве уменьшать свои налоговые платежи даже при том, что все подтверждающие документы у налогоплательщика в порядке.

Поправками ко второму чтению, одобренными рабочей группой экспертного совета при комитете Госдумы по бюджету и налогам, закреплен один из важнейших принципов налогового регулирования — приоритет содержания над формой. Неуплата налогов контрагентом налогоплательщика или какие-то несущественные недостатки в оформлении документов, или возможность совершить ту или иную операцию иным образом не должно трактоваться как нарушение налогового закона налогоплательщиком, если будут отсутствовать признаки фиктивности самой хозяйственной операции, полагают авторы.

«Применение любого нового налогового закона не исключает риска того, что толкование его норм на практике будет отличаться от той концепции, которая была заложена при его принятии. В этой связи в целях корректного правоприменения мы полагаем целесообразным сразу же после вступления нового закона в силу, во-первых, обратиться к ФНС РФ с просьбой довести до территориальных органов позицию законодателя, и, во-вторых, с участием экспертного сообщества обеспечить мониторинг применения новых норм. В ходе такого мониторинга экспертам предстоит оценить, насколько правоприменительная практика соответствует целям, задачам и самой концепции нового закона, и в случае необходимости по итогам этой работы авторы проекта готовы будут уточнить его нормы», — сообщил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).