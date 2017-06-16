Москва, 16 июня, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Законопроект, наделяющий органы власти правом самостоятельно определять порядок блокировки ресурсов с запрещенной информацией, позволил бы избежать блокировок добросовестных сайтов. С таким предложением выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Os.zp.ua У компьютера

Как пояснил Жаров, операторы связи иногда блокируют не заслуживающие этого сайты, так как не имеют возможности точечной блокировки ресурсов по адресу страницы сайта (URL) и имени домена. Блокировка происходит самым «грубым» способом — по IP-адресу.

«Это происходит потому, что операторы этой группы зачастую самостоятельно осуществляют резолвинг, то есть определение IP-адресов, соответствующих конкретному домену из реестра», — отметил он.

Доля таких операторов, не располагающих системами анализа трафика, около 50−55% от общего числа, которое превышает 4 тыс. Другая группа — крупные операторы с серьезной технологической базой, они используют оборудование глубокой фильтрации трафика (DPI), проводят его анализ и проверку.

«Представляется, что решением может стать законопроект, дающий органам власти право самостоятельно определять порядок блокировки ресурсов с запрещенной к распространению информацией», — соощил глава Роскомнадзора.

По его словам, система блокировки запрещенной информации постоянно дорабатывается. Например, в настоящее время завершается работа над автоматизированной системой, которая позволит в режиме реального времени отслеживать изменения IP-адресов тех ресурсов, что включены в черный список.

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