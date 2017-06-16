Махачкала, 16 июня, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Дагестане отмечается расширение границ территории, на которой распространилась саранча. Из-за ее нашествия введен режим ЧС в четырех районах.

christels Саранча

Указом главы республики в связи с массовым распространением саранчовых вредителей введен режим чрезвычайной ситуации на территориях Бабаюртовского, Кизлярского, Ногайского и Тарумовского районов республики, сообщили ИА REGNUM 16 июня в региональном управлении МЧС.

Власти региона принимают срочные меры по локализации и уничтожению саранчовых вредителей. Для органов управления и сил республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установлен региональный уровень реагирования.

Как отметили в Минсельхозпроде республики, в настоящее время зараженными саранчовыми вредителями оказались уже более 100 тысяч гектаров на севере Дагестана. По предварительным данным, для борьбы с саранчой потребуется более 35 млн рублей, однако из бюджета выделено пока всего пять млн рублей.

Власти региона могут помочь сельхозпроизводителям только техникой и авиацией, отмечают в министерстве, а инсектициды для борьбы с саранчой рекомендовано приобретать самим владельцам зараженных земель.

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Сложности в борьбе с саранчой в Минсельхозе объясняют тем, что ее можно уничтожать только тогда, когда она перейдет на сельхозземли. Свои личинки она откладывает осенью, причем на территориях особо охраняемых земель, заповедных зон. Весной, когда начинается отрождение личинок, вести обработку на этих землях не разрешается, отмечают специалисты ведомства.

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Напомним, в 2016 году в Дагестане из-за нашествия саранчи также вводился режим ЧС в тех же четырех районах, только распространение вредителя началось месяцем раньше — в мае. Были выявлены личинки саранчи на площади более 7,5 тыс. гектаров. В зону поражения попали также сенокосы и пастбища горных районов Кулинского, Казбековского, Левашинского, Ногайского, Хунзанского и других районов