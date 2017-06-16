Одесса, Украина, 16 июня, 2017, 09:28 — ИА Регнум. 1,222 млрд гривен ($47 млн) задолжало коммунальное предприятие (КП) «Теплоснабжение города Одесса» за газ, тепло, электричество и воду, сообщает 15 июня одесский портал «Таймер».

TBIT Тепло

Долг КП «Теплоснабжение города Одесса» за газ (перед «Нафтогазом Украины») составляет 511,6 млн гривен ($19,67 млн), за тепло — 576,9 млн гривен ($22,18 млн), за электричество — 124,2 млн гривен ($4,78 млн), за транспортировку газа — 7,8 млн гривен ($300 тыс.), за воду — 1,3 млн гривен ($50 тыс.).

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Отмечается, что задолженность потребителей перед КП «Теплоснабжение города Одесса» составляет 403,6 млн гривен ($15,52 млн), из которых долги населения составляют 371,6 млн гривен ($14,29 млн).

Напомним, всего задолженность предприятий Украины за газ составляет на 13 июня 2017 года 31,9 млрд гривен ($1,23 млрд). При это наибольшая задолженность наблюдается в Днепропетровской и Донецкой области, а также в столице Украины.

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