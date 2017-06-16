Москва, 16 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что выступает против чрезмерной демонизации советского лидера Иосифа Сталина, несмотря на то, что к его деятельности у него сложное отношение.

Уинстон Черчиль и Иосиф Сталин

Путин пояснил, что «излишняя демонизация» Сталина — это один из способов атаки на Советский Союз и на Россию. Ее цель — показать, что Россия «несет на себе» некие «родимые пятна сталинизма».

«Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?» — сказал Путин, добавив, что Сталин был продуктом своей эпохи.

Также глава государства привел несколько исторических примеров, когда в странах мира с уважением относятся к своей истории. Например, в Великобритании по всей стране стоят памятники Оливеру Кромвелю, несмотря на то, что он «пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана».

А во Франции Наполеона «вообще боготворят». Наполеона, который также пришел к власти на волне революции и не только восстановил монархию, но и «объявил себя еще и императором и привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению».

«Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории больше чем достаточно», — резюмировал Путин.

Кроме того, говоря о своем отношении к Сталину, Путин напомнил оценку ярого антисоветчика и инициатора холодной войны Уинстона Черчилля, который называл Сталина великим полководцем и революционером.

«А когда Советский Союз испытал первую атомную бомбу, не кто иной, как Уинстон Черчилль заявил о необходимости сосуществования двух систем. Вот он был очень гибкий человек. Но, я думаю, что в душе его отношение к Сталину не менялось никогда», — пояснил Путин.

«Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом», — заключил российский лидер.