Южно-Сахалинск, 16 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В отношении сахалинского судовладельца Ивана Пивнева сегодня, 16 июня, возбуждено 20 уголовных дел. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте не исключают, что дел будет больше — работодатель с 2015 года не платил морякам-дальневосточникам зарплату, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Судовладелец Иван Пивнев (в центре) выдает зарплату морякам в офисе РПСМ после ареста т/х «Ст.Винд»

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«Мы сегодня возбудили уголовные дела по заявлениям 20 моряков. Дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ — невыплата заработной платы свыше двух и более месяцев. Это далеко не первый случай, когда Иван Пивнев, генеральный директор ООО «ВИП-строй холдинг», попадает в поле зрения правоохранительных органов. Впервые мы получили заявления в 2015 году, от 4 моряков теплохода «Порт Мей». Тогда дело дошло до суда и заработную плату Пивнев морякам выплатил, по решению суда», — рассказал следователь Сергей Корженко.

Между тем, далеко не все так просто с выплатой заработной платы морякам теплохода «Порт Мей» по решению южно-сахалинского суда. Дело в том, что Пивнев, по тому самому решению, выплатил лишь рублевую часть зарплаты, оговоренные рублевыми контрактами, но контрактов было два — рублевый и долларовый.

«Контрактов у моряков было два — рублевый и долларовый. Рублевые контракты мы, в соответствии с российским законодательством, проверяли, изымали документы в бухгалтерии, проводили экспертизу. Что касается долларовых контрактов, то там все сложно. По документам многих моряков выплаты в валюте проходят как премии, от частного лица. У нас просто нет полномочий работать по этим документам», — уточнил сахалинский следователь.

Теплоходы «Маджести» и «Теса», на которые нанимал моряков Иван Пивнев сейчас, по причине ветхости, отправлены на лом. Теплоходы «Ст.Винд» и «Порт Мей» работают сейчас где-то в районах Сахалина и Камчатки — в порты Приморья, в свободный порт Ванино Пивнев свои суда приводить боится.

«К нам в Приморье, где есть мы, РПСМ, отлично работает транспортная прокуратура, в Ванино, где хорошо работают портовые власти, Пивнев свои суда приводить давно боится. Все началось в 2015 году, когда к нам, в Дальневосточную организацию РПСМ стали массово поступать жалобы от моряков т/х «Ст.Винд», «Порт Мей», «Теса», «Маджести». Наши эксперты стали разбираться с контрактами. И увидели, что вместо подписи на контрактах стоят данные иностранной компании. Стали разбираться дальше. Дело в том, что сейчас на каждом судне должна быть Декларация о соблюдении прав моряков — это международные требования. Без этой декларации судно не может быть выпущено в море. Мы обнаружили такую декларацию на теплоходе «Ст.Винд». И увидели, что в графе «Собственник» значится российская компания «Совфрахт». Тогда мы направили запрос в Российский морской регистр. А оттуда получили ответ: «Данная декларация у судовладельца изъята, поскольку данный судовладелец нарушает права моряков». Тогда Пивнев срочно зарегистрировал в Южно-Сахалинске печально известную дальневосточным морякам компанию «ВИП-строй холдинг», оформил на нее все суда, получил в Российском морском регистре временную декларацию. И — продолжил обманывать моряков», — рассказал председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

В РПСМ объяснили: если судно ходит под российским флагом, то подписи на контрактах должны стоять российские.

«Даже если владеет судном иностранная компания, то подписывать контракт должна компания — российский оператор. Но, судя потому что мы видели в контрактах моряков с теплоходов Ивана Пивнева, там полный бардак. Есть только два моряка, у которых контракты. Как рублевые, так и долларовые, подписаны правильно. Но и они с 2015 года не могут добиться выплаты своих денег», — уточнил Николай Суханов.

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9 сентября 2015 года по запросу РПСМ теплоход «Ст.Винд» был задержан портовыми властями Находки — в профсоюз поступила очередная партия жалоб от экипажа на систематическую невыплату заработной платы.

«Мы их тогда здорово прижали. Пивнев испугался, прилетел в Находку и прямо в моем кабинете выплачивал морякам деньги. У нас даже сохранилась фотография», — рассказал Суханов.

Что же делать тем морякам, с которыми обнаглевший судовладелец рассчитался лишь по рублевым контрактам?

В декабре 2016 года суд Южно-Сахалинска вынес вердикт по уголовному делу в отношении Ивана Пивнева, возбужденному по заявлениям 4 моряков. Виновным суд Пивнева признал. Но — только в рублевой части. Из этого решения следовало, что судовладелец вполне имеет право платить от 8900 до 16 000 рублей в месяц. Это возмутило председателя Дальневосточной организации РПСМ Николая Суханова.

«Сахалинский суд своим решением прямо нарушил Международную Конвенцию о заработной плате моряков, подписанную президентом России», — прокомментировал тогда ситуацию дальневосточный профсоюзный лидер в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Сейчас моряки, у которых долларовые контракты либо недействительны, либо украдены и уничтожены судовладельцем (и таких немало) намерены обратиться в полицию с требованием возбудить в отношении Пивнева уголовное дело за мошенничество, нанесшее имущественный вред: ведь получается, что Пивнев обманом заманивал десятки людей на свои суда, общая достойную заработную плату, оговоренную международными правовыми документами.

«Мне следователь сахалинский сказал, что меня будут вызывать, опрашивать. Буду надеяться, что свои деньги я все-таки получу. Мы ведь уже писали заявления, но это ни к чему не привело. Пивнев должен мне почти 5 тыс долларов. Сейчас вот народ, такой же как я, ограбленный, соберу и будем добиваться. Нас много. Очень много», — рассказал бывший старший механик т/х «Ст.Винд» Сергей Бобруйко.

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Как сообщало ИА REGNUM, сахалинский горе-судовладелец Иван Пивнев, генеральный директор зарегистрированной в Южно-Сахалинске компании «Вип-строй холдинг», получил мрачную известность у моряков ДФО и стал просто знаковой фигурой в Дальневосточной организации РПСМ. Десятки ограбленных Пивневым моряков рассказывают одно и то же:

«Нам обещали солидные заработки, но заплатили только жалкие гроши в рублях. Такую зарплату можно и на берегу получать, работая сторожем в магазине».

Сейчас моряки надеются, что все-таки получат свои деньги, заработанные тяжелым трудом, в крайне опасных условиях — на качественный ремонт своих теплоходов «экономный» Пивнев особо не тратится. Летом 2015 года это едва не привело к трагедии — теплоход «Порт Мей» вышел из длительно китайского ремонта с неотремонтированным главным двигателем. Двигатель необходимо было ремонтировать по срокам — это ясно было прописано в судовых документах. Но судовладелец решил сэкономить. В результате в открытом море двигатель заглох. Моряков спасла лишь хорошая погода, да подоспевшие на помощь буксиры из Южно-корейского Пусана, вблизи которого остановилось судно. На теплоходах Пивнева имели место смерти моряков и несчастные случаи, в результате которых люди получали серьезные травмы. На обязательном страховании экипажей своих судов Пивнев также экономит.