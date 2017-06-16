В Балашихе водитель маршрутки выехал на перекресток на красный свет
Балашиха, Московская область, 16 июня, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В Балашихе 13 человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Hans
Светофор. Красный свет
На перекрестке маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на красный свет.
В салоне маршрутки находились 18 человек, 13 человек госпитализированы.
Пострадавших осматривают медики. Обстоятельства ДТП выясняются.