Москва, 16 июня, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В Москве голосование по проекту программы реновации в системе «Активный гражданин» и в центрах государственных услуг «Мои документы» завершено, сообщается на портале мэре и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

При этом срок проведения общих собраний продлен ещё на один месяц — до 15 июля.

Итоги голосования в «Активном гражданине» и «Моих документах» будут подводиться в два этапа. На первом определят, как высказалась каждая конкретная квартира.

На втором этапе определят, как проголосовал дом в целом. Его включат в проект программы только в том случае, если число квартир, проголосовавших за, больше двух третей от общего числа квартир в доме (не менее 66,7%).

Если собственники и наниматели проводили общее собрание, то учтут его решение, а не голоса в «Активном гражданине» и центре госуслуг. Чтобы дом попал в проект программы, за должны были высказаться также больше двух третей от общего числа квартир.

Для «молчунов» — тех, кто не проголосовал, — разработали специальный порядок. Их учтут пропорционально голосам собственников или нанимателей других квартир, поданным за или против.

Например, в доме 103 квартиры, из которых проголосовали жители 83. Три квартиры не определились (их не учтут), 72 (90%) — за, восемь квартир (10%) — против. Голоса «молчунов» из оставшихся 20 квартир распределятся в той же пропорции — 90 и 10% соответственно, или 18 голосов за и два голоса против включения дома в проект программы реновации.

Читайте также: Собянин: Срок проведения собраний по реновации продлен до 15 июля

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня мэр города Сергей Собянин сообщил об исключении из программы 200 домов, жители которых отказались от реновации. По его словам, еще 200 домов находятся в «пограничном состоянии», при этом примерно 400 домов, не включенных в первоначальный перечень, объявили о желании войти в программу. Таким образом, общее число домов в рамках программы реновации не будет значительно отличаться от исходных 4,5 тыс.

Читайте также: «Путин отразил главные точки проблемы реновации»