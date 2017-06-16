Якутск, 16 июня, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Из 93 тыс. заявок на бесплатные участки земли в регионах Дальнего Востока пока оформлены в пользование только 20,3 тыс. участков и еще 7,3 тыс. заявлений находятся на рассмотрении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектары

«Много заявок «подвисло», — прокомментировал данные глава ведомства Александр Галушка. — Отказа нет, но и положительного решения принято быть не может ввиду существующего ограничения закона. Мы попросили региональные власти не отказывать людям по формальным причинам».

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Министр развития Дальнего Востока также обещал, что территория земель под раздачу будет расширена и заверил: получить свой гектар в ДФО может каждый житель России, а власти региона помогут ему это право реализовать.

Александр Галушка также прокомментировал вопрос о сложностях с получением гектара в Приморье, констатировав, что реализация программы «Дальневосточный гектар» выявила ряд узких мест в процессе получения гражданами земли. В списке проблем — отсутствие кадастровых карт или наличие земли с особым природоохранным статусом как, например, охотугодья, где землю по действующему законодательству выдавать нельзя.

«Все эти вопросы и выявленные «узкие места» разрешаются, в том числе и принятием необходимых изменений в законы и ведомственные регламенты. Министерство ведет работу по сбору предложений, улучшающих порядок представления гражданам земли. К этой работе привлечены и региональные власти, и депутаты, и сами граждане. Специально для этого на базе Общественного совета Минвостокразвития создана рабочая группа. Это гибкий инструмент, позволяющий оперативно реагировать на запросы, собирать и систематизировать предложения», — сказал также министра развития Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о том, почему трудно получить землю, задал президенту Иван Таркин из Владивостока в рамках «Прямой линии» 15 июня.

«Кроме как издевательством, это назовёшь. Чтобы зарегистрировать свой участок, нужно сидеть месяцами на сайте, и всё зря, программа постоянно зависает. Мне удалось каким-то чудом получить кадастровый номер, распечатать договор, подписать его и в феврале отдать его в земельный комитет города Владивостока. С тех пор договор на руки мне не выдают под различными причинами», — пожаловался он главе государства.