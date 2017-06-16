Петропавловск-Камчатский, 16 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Населенным пунктам севера Камчатки не угрожает тундровый пожар, который разгорелся в Пенжинском районе региона в 47 км от села Манилы. Как сообщил ИА REGNUM зампред правительства края Сергей Хабаров, за два дня его площадь превысила 400 га и сейчас главная задача огнеборцев — спасти пастбища оленеводческих предприятий.

skeeze Пожар

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Огонь распространяется по зарослям кедрового стланика, что приводит к быстрому увеличению площади возгорания и значительной потере древесины на корню. Ситуация осложняется сухой погодой и в ближайшие дни осадков не ожидается.

«Тундра сухая. В зону пожара попадают пастбища оленеводческих хозяйств. Огонь угрожает уничтожению кормовой базы, что может привести к потере поголовья оленей», — говорит Хабаров.

Он отметил, что сейчас используются все возможные силы и средства для тушения. В район отправлена десантная группа из 10 человек. Готовятся дополнительные силы, работает авиация.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон на Камчатке объявлен с 1 мая. С тех пор, это пока самый крупный пожар в регионе. Также напомним, что в 2016 году тундровые пожары привели к уничтожению кормовой базы для оленей, и многие оленеводческие предприятия сократили забой.