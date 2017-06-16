Киев, 16 июня, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Арестованы все изъятые Службой безопасности Украины (СБУ) в офисе «Яндекс.Украина» документы и техника по решению Шевченковского районного суда г. Киева от 1 июня 2017 года, сообщается на сайте Единого реестра судебных решений Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В сети

Согласно опубликованному решению суда, изъятая техника (сервера, системные блоки, ноутбуки) и документы в офисе «Яндекс.Украина» признаны «содержащими персональные данные граждан Украины и информацию об объектах критической инфраструктуры государства с целью дальнейшей передачи в Российскую Федерацию».

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Ходатайство СБУ об аресте имущества «Яндекс.Украина» было удовлетворено, всего арестованы 190 ноутбуков, 4 планшета, накопители информации (жесткие диски и карты флеш-памяти), сервера, системные блоки, а также вся документация.

Напомним, 16 мая президент Украины подписал решение о блокировке на территории страны ряда российских интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисов «Яндекса» и Mail.ru Group.

После этого, 29 мая, СБУ провела в киевском и одесском офисах «Яндекс.Украина» обыски в связи с подозрением компании в «государственной измене».

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