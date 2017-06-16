«Нефть: шторм стих»
Москва, 16 июня, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти проходили в боковом тренде в диапазоне $46,68 — $47,17. Шторм стих, но не факт, что не продолжится. Ценам мешает скорректироваться дорожающий доллар. Он дорожает после повышения ставок ФРС США на последнем заседании 14 июня.
16 июня на торгах в Азии баррель Brent стоит 46,95 (+0.5%). Цена находится в диапазоне $46,68 — $47,17. Если покупатели смогу закрепиться выше $47,17, то можно ждать восстановления цен до $47,70. Если нет, высоки риски теста $46,60.
Напомним, торги по нефти 15 июня завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,17%, до $46,92 за баррель, WTI — на 0,55%, до $44,68 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ упала на 1,76%, до $44,50 за баррель.