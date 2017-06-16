Москва, 16 июня, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти проходили в боковом тренде в диапазоне $46,68 — $47,17. Шторм стих, но не факт, что не продолжится. Ценам мешает скорректироваться дорожающий доллар. Он дорожает после повышения ставок ФРС США на последнем заседании 14 июня.

eluela31 Нефть

16 июня на торгах в Азии баррель Brent стоит 46,95 (+0.5%). Цена находится в диапазоне $46,68 — $47,17. Если покупатели смогу закрепиться выше $47,17, то можно ждать восстановления цен до $47,70. Если нет, высоки риски теста $46,60.

Напомним, торги по нефти 15 июня завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,17%, до $46,92 за баррель, WTI — на 0,55%, до $44,68 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ упала на 1,76%, до $44,50 за баррель.