Москва, 16 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Торги по рублю открылись 15 июня ростом. Российская валюта перешла к активному снижению ближе к американской сессии после заседания Банка Англии, на котором регулятор сохранил ставку и объем покупок активов на прежних уровнях. Британский фунт подорожал к доллару США из-за пересмотра голосов членов MPC за повышение ставки с одного до трех.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

На новостях курс фунт/рубль резко вырос с 72,93 руб. до 73,56 руб. (+0,8%), выступив спусковым крючком к ослаблению рубля с другими валютами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Спекулянты подхватили бычью волну от британца, усилив продажи национальной валюты. Несмотря на налоговый период, они не боялись её продавать, так как получали поддержку от повышения ставок ФРС США в среду, снижения нефтяных котировок на 3,5% и готовящегося ужесточения санкций против России со стороны США. Инвесторы опасаются, что под санкции попадут российские облигации.

Баланс рисков сместился в сторону дальнейшего ослабления рубля. Многие зарубежные банки ставят против рубля до конца года. В данный момент ситуация для рубля некритичная. Важные уровни сопротивления для доллара — 58,20 рубля и 58,80 рубля. Нужно смотреть, на каких объемах цена пройдёт уровень 58,20 руб. и как поведут себя инвесторы с ОФЗ. Если объем торгов составит больше 5 млрд долларов, а индекс государственных российских облигаций (RGBI) упадет ниже 137,60, то курсу рубля не избежать снижения. После роста курса доллара выше 58,80 рубля покупатели на мушку возьмут два уровня — 59,60 рубля и 60,60 рубля.

16 июня в центре внимания трейдеров будет заседание российского регулятора. Ожидается, что Банк России снизит ставку на 25 и 50 б.п. и даст оценки ВВП и промпроизводству. Поскольку глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупреждала о снижении ключевой ставки заранее, то решение регулятора не окажет влияния на валютный и долговой рынки.

Следим за динамикой цен на нефть. В четверг торги по Brent проходили в боковом тренде в диапазоне $46,68 — $47,17. На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе — $46,90 (+0,41%). Восстановление цен выше $47,17 положительно скажется на курсе рубля.

Напомним, 15 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 45,50 коп. (+0,79%), до 57,89 руб., курс евро — на 7,75 коп. (+0,12%), до 64,52 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,5 млрд (+17,02%), евро/рубль — 266,0 млн евро (-5,67%).

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