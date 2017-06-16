Москва, 16 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Сбербанк России провел испытания беспилотного летательного аппарата, который предназначен для доставки наличных финансовых средств. Об этом сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в соцсети Facebook.

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«Сегодня (15 июня) впервые наш спецдрон в рамках пилотного проекта осуществил реальную успешную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля», — написал он.

При этом Хасис добавил, что беспилотник, который развил скорость до 180 км/ч, совершил полет на расстояние около 10 км.

«Будем продолжать испытания», — написал он.

8 июня газета «Известия» сообщила, что Минпромторг совместно со Сбербанком разрабатывает Стратегию развития электронной торговли в РФ на 2017−2018 г. и на период до 2025-го, согласно которой в перспективе товары из интернет-магазинов могут доставляться покупателям при помощи дронов.

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