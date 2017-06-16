Иркутск, 16 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Читайте также: Путин о природоохранной зоне на Байкале: Все должно быть в рамках разумного

Kirsten Buerger Байкал

«Очевидно, что назрела необходимость выработки комплексного и взвешенного решения о судьбе Байкальского региона в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку уже явно накопилась критическая масса непростых вопросов. До какой степени можно развивать байкальскую туриндустрию? Как учитывать интересы местных жителей? Как сохранить байкальского омуля? Какие производства могут быть реализованы на байкальской природной территории, а какие нельзя даже обсуждать?» — рассуждает эколог.

По его словам, за последние два года численность китайских туристов, посещающих Байкал, увеличилась в разы. Обязательный элемент их туристической программы — посещение Ольхона.

«Но сколько туристов может выдержать Ольхон без ущерба для своей экосистемы и инфраструктуры? Почему увеличение турпотока не приводит к пропорциональному улучшению качества жизни местных жителей Ольхона? Почему «правила игры» на Ольхоне сейчас диктуют московские и китайские турфирмы и бизнесмены, а потребности местного населения по большей части игнорируются? В общем и целом Байкалу необходима стратегическая экологическая оценка. Её целью должно стать обеспечение высокого уровня охраны окружающей среды посредством тщательного учёта всех экологических рисков, а также нахождение оптимального вектора социально-экологического развития региона. Именно в рамках проведения стратегической экологической оценки можно и нужно привлекать к совместной работе и экологические организации, и заинтересованные группы местных жителей, и научные коллективы», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Вызывает оптимизм то, что многие жители байкальского региона сами начинают понимать важность и актуальность широкого обсуждения будущего Байкала, считает Александр Колотов.

«Прекрасный тому пример — недавняя инициатива о проведении референдума в защиту Байкала в Бурятии. Надеюсь, она подвигнет власть к более активному отстаиванию природоохранных ценностей при принятии любых решений, затрагивающих Байкальскую природную территорию», — подытожил эколог.

Читайте также: Байкальский референдум: защита озера должна стать приоритетом для Бурятии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 июня вопрос о проблемах, связанных с жёсткими ограничениями в природоохранной зоне, Владимиру Путину в рамках прямой линии задал житель острова Ольхон на Байкале (Иркутская область).

Житель Ольхона пожаловался президенту на плохую дорогу от парома до Хужира (начальство летает на вертолёте, поэтому об этой проблеме не знает), на плохую воду, от которой в чайнике образуется «накипь в два пальца». Также мужчина рассказал, что когда на острове сделали заказник, местным жителям «обещали золотые горы, что права наши ущемлять не будут»: «В результате в лес нельзя, скотину нельзя — вплоть до арестов доходит».

В ответ Владимир Путин отметил, что природоохранная зона должна соответствовать не только экологическим потребностям Байкала, но и нуждам людей, которые там живут.

По его словам, необходимо вносить изменения в действующие правила и законы, которые позволили бы осуществлять согласованно с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей, живущих на этих территориях.

Читайте также: Иркутский министр об Ольхоне: «Ограничения исходят из федеральных законов»

Читайте также: В Госдуме настаивают на аудите «байкальского» законодательства