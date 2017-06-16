Лондон, 16 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Прошел почти год после референдума о выходе Великобритании из ЕС, 19 июня начнутся официальные переговоры по Brexit. Никто не знает, каким он будет: трудным и жестким или «экономически-дружелюбным», пишет 15 июня Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Несмотря на результаты прошедших выборов, которые «не сыграли на руку» лидеру тори Терезе Мэй, переговоры начнутся в Лондоне, как и было запланировано ранее. На них будут присутствовать переговорщик от ЕС Мишель Бранье и от Великобритании — Дэвид Дэвис.

Для ЕС важен вопрос о сохранении гарантий для 3,2 млн граждан стран Евросоюза, проживающих в Великобритании, а также будущее границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Помимо этого, Брюссель уже начинает вести «амбициозные» разговоры на тему свободной торговли.

Если позиция ЕС оставалась практически неизменной, то позиция Терезы Мэй, которая изначально выступала за «жесткий Brexit», изменится после проведения досрочных парламентских выборов, пишет издание.

Напомним, из-за того, что Консервативная партия Мэй потеряла абсолютное большинство, ей придется объединиться в коалицию с Демократической юнионистской партии (DUP) североирландских протестантов.

Эксперты не исключают, что Мэй пойдет на уступки DUP и смягчит свою позицию. «Яблоком раздора» остается размер суммы, которую Великобритания должна будет заплатить за Brexit.

По разным оценкам, Лондону будет представлен счет в € 100 млрд, что «явно» не устраивает британское руководство.