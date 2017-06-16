Москва, 16 июня, 2017, 08:19 — ИА Регнум. "И Путин все время ведет себя с этим классом, как с такой проблемной женой: он терпит, воспитывает, ругает, пробует и пороть, но все время он с ней пробует выстроить отношения. Я хочу сказать, что он терпит, такое все время ощущение: «я терплю, я пытаюсь отнестись к ней по-человечески, я пытаюсь это исправить… я не рублю узлы, я распутываю». И это отношение, с моей точки зрения, будет происходить в точности до того момента, пока класс из такой проблемной капризной жены, которую можно и ругать, и ублажать, и все прочее, не превратится в тигра, готового броситься в горло, а он превратится!» — заявил Кургинян, уточнив, однако, что подобный расклад устраивает Путина, и он готов его терпеть, пока элита готова находиться в определенных рамках. Однако, это терпение не вечно, и Путин интуитивно пытается выстроить терминал прямого взаимодействия с народом на случай разрыва отношений с элитой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как считает политолог, нечто подобное в истории делал президент США Франклин Делано Рузвельт посредством радио, пытаясь прорваться сквозь элиту к народу, который устал от этой элиты.

«И тогда возникнет вопрос, что именно будет делать Путин. А в этом смысле, вот это вот, все что мы наблюдаем — общение с народом — оно же имеет свой прототип. Это беседы у камелька Рузвельта… И Рузвельт сумасшедшим образом рискнул на этот прямой разговор с народом по радио, естественно (телевизора не было). И он его вел долго. Почему? А потому, что американский народ окончательно озверел от элиты, а элита озверела от Рузвельта. И вот эта двойная проблема была связана с тем, что Рузвельт пытался через эти разговоры наладить какой-то контакт с народом, и он делал это довольно долго. Поэтому, конечно, мне кажется, что внутри этих передач возникает какое-то желание Путина нащупать эту прямую дорогу, минуя элиту, к народу», — продолжил Кургинян.

Однако, он уверен, что подобный «компромисс терпения» между Путиным и элитой (системой) не будет длиться вечно. И, либо элита расколется, и часть ее поддержит лидера, либо она целиком бросится в горло лидеру, объявив ему войну насмерть.

«Сейчас, и пока элита будет терпеть Путина, Путин будет терпеть элиту. Вопрос возникает в том, чье терпение лопнет первым, и мне кажется, что элиты. Уже сейчас демонизация Путина на Западе выросла серьезно, к выборам она вырастет еще, а в момент, когда выборы будут, еще. Что будет отвечать на это элита? Она будет приспосабливаться к новой ситуации, раскалываться или прыгать», — подытожил лидер движения «Суть времени».

Политолог также отметил, что выбранный президентом формат общения с народом, а также неподдельный интерес и открытость Путина к проблемам обездоленных, которые он пронес через годы, когда власть имущие «обычно бронзовеют за месяцы», — все это залог некоего неопределенного и напряженного будущего.