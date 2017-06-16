Москва, 16 июня, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда во второй половине 2018 г. четырех министерств в «Москва-Сити» из зданий в центре российской столицы. Речь идет о таких министерствах, как: Минстрой, Минэкономики, Минпромторг и Минкомсвязь. Об этом в пятницу, 16 июня, пишет «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

"Куратором переезда планируется назначить Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, — говорится в сообщении. — Цель проекта — сокращение расходов за счет уменьшения используемых для работы министерств площадей более чем в 4 раза, до 70 тыс. квадратных метров».

Отмечается, что с подобным обращением выступили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр связи Николай Никифоров и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Главы ведомств направили главе правительства РФ письмо, в котором предложили создать «правительственный комплекс министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в «Москва-Сити».

По мнению министров, «переезд министерств» позволит повысить эффективность работы органов государственной власти, сформировать для нее положительный имидж и улучшить работу с гражданами. Кроме того, министры считают, что на данный момент «размещение сотрудников в зданиях не соответствует современным нормам организации офисного пространства».

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила газете, что такой проект действительно есть.

«Детали прорабатываются», — сказала она.

Напомним, деловой центр «Москва-Сити», строительство которого идет с 1995 года, расположен на Пресненской набережной в российской столице.