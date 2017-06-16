Киев, 16 июня, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Меморандум о сотрудничестве между Верховной радой и парламентом США подписали спикер украинского парламента Андрей Парубий и председатель Палаты представителей США Пол Райан, сообщает 16 июня ТСН.

Палата представителей США

Согласно сообщению, обновленный меморандум о двустороннем сотрудничестве между парламентами Украины и США определяет сферы для межпарламентского диалога, такие, как вопросы международной политики, безопасности, инноваций, инфраструктуры, космоса, торговли и промышленности.

Также в меморандуме прописаны детали сотрудничества в сферах здравоохранения, природных ресурсов, агросектора и других.

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Помимо этого, как заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, новый меморандум закрепляет за Украиной статус «форпоста западной демократии на фоне российской агрессии».

«Тесное сотрудничество с Украиной имеет решающее значение», — сказал спикер Палаты представителей США Пол Райан.

Предыдущий меморандум о сотрудничестве парламентов США и Украины был подписан в 1999 году.

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Напомним, ранее Андрей Парубий заявил, что в США ведется дискуссия по поводу поставок на Украину летального оружия. По мнению экспертов, поставки вооружений на Украину Соединенными штатами могут начаться в 2018 году.