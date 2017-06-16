Меркель поблагодарила Эстонию за принятие беженцев
Таллин, 16 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила благодарность главе эстонского правительства Юри Ратасу за то, что его страна выполняет обещания по распределению беженцев, передает Die Zeit.
15 июня Меркель и Ратас провели официальную встречу, в рамках которой обсудили вопросы, связанные с защитой окружающей среды, регулированием экономической и социальной политики, энергетической политикой и международной безопасностью.
Особое внимание они уделили проблеме миграционного кризиса.
Они выразили поддержку Еврокомиссии, которая инициировала дело против Польши, Чехии и Венгрии в связи с отказом этих стран принимать беженцев с Греции и Италии согласно соглашению, принятому министрами внутренних дел стран ЕС в 2015 году.
Согласно квотам, принятым в рамках данного соглашения, Эстония выполнила свои обещания и предоставила убежище определенному количеству беженцев в своей стране.
«Многие страны ЕС продолжают забывать, что такое солидарность», — отмечает Ратас.
«Еврокомиссия делает то, что считает нужным. Мы ее поддерживаем: страны, не выполняющие требования, должны понести за это ответственность», — добавляет Меркель.
Премьер-министр Эстонии, в свою очередь, поблагодарил канцлера за то, что Германия вносит большой вклад в безопасность балтийского региона, как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО.