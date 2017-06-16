Таллин, 16 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила благодарность главе эстонского правительства Юри Ратасу за то, что его страна выполняет обещания по распределению беженцев, передает Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

15 июня Меркель и Ратас провели официальную встречу, в рамках которой обсудили вопросы, связанные с защитой окружающей среды, регулированием экономической и социальной политики, энергетической политикой и международной безопасностью.

Особое внимание они уделили проблеме миграционного кризиса.

Они выразили поддержку Еврокомиссии, которая инициировала дело против Польши, Чехии и Венгрии в связи с отказом этих стран принимать беженцев с Греции и Италии согласно соглашению, принятому министрами внутренних дел стран ЕС в 2015 году.

Согласно квотам, принятым в рамках данного соглашения, Эстония выполнила свои обещания и предоставила убежище определенному количеству беженцев в своей стране.

«Многие страны ЕС продолжают забывать, что такое солидарность», — отмечает Ратас.

«Еврокомиссия делает то, что считает нужным. Мы ее поддерживаем: страны, не выполняющие требования, должны понести за это ответственность», — добавляет Меркель.

Премьер-министр Эстонии, в свою очередь, поблагодарил канцлера за то, что Германия вносит большой вклад в безопасность балтийского региона, как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО.