Катовице, Польша, 16 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче Мировой лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Сергея Шляпникова.

Волейбойный мяч

Российские волейболисты действовали уверенно на протяжении всего матча и заслуженно победили.

Напомним, третий этап отборочного турнира мировой лиги проходит в Польше. Российской сборной предстоят встречи с командами США и Ирана.

Финальный турнир лиги состоится с 4 по 8 июля в Бразилии. В розыгрыше примут участие шесть лучших команд предварительного этапа, включая хозяев соревнований.

Волейбол. Мировая лига. Мужчины.

Польша — Россия — 0:3 (22:25, 17:25, 21:25)