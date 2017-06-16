Москва, 16 июня, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Проблема элиты, которая потеряла живую человечность и обрела мертвый технократизм, в настоящий момент в России обретает предельный характер, что четко улавливает президент РФ Владимир Путин, живо и чутко проникшийся проблемами простого народа во время прямой линии с президентом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

"В разговоре о Москве и реновации, обо всем прочем, Путин сказал одно слово, которое мне представляется безумно важным, а его как-то пропускают. «Чего вы от них ждете, как в Москве должна быть реновация?», и он вдруг сказал: «Я жду от них неформального отношения». Вот это такой крик души…» — отметил политолог момент трансляции, на который, по его мнению, мало кто обратил внимание.

Как полагает специалист, в течение нескольких лет изучающий элиту, сама элита в настоящий момент представляет из себя омертвевших функционеров, относящихся к проблемам живых людей и барственно-надменно, и формально-технократично.

«Я хочу сказать прежде всего, бросается в глаза, что проблема в стране в элите становится метафизической не в том смысле, что метафизика — это религия, а в том смысле, что метафизика — это вопрос о живых и мертвых, при чем о мертвых вживе. И все больше в нашей бюрократии таких вот мертвых вживе: людей беспощадных, с холодными глазами, сочетающих в себе барство и технократизм…», — продолжил политолог.

При этом, поразительным образом, как утверждает Кургинян, Путин сумел сохранить в себе живость человеческого интереса к проблемам простого и зачастую бедного человека, не проявляя ни молекулы надменности, формализма и высокомерия.

«А Путин на протяжение очень долгих лет сохраняет какое-то ощущение живого человека: вот он там, вдруг, мгновенно реагирует, говорит там: «вот мой папа тоже так болел». Это невозможно смоделировать за долю секунды, это реально живые реакции живого человека с живыми глазами, разбирающегося в этой проблематике и все время занятого проблемами такого полубедного или совсем бедного человека, относящегося к этому и без барства, и без технократизма», — отметил Кургинян.

Напомним, 15 июня состоялась очередная прямая линия с президентом России В.В.Путиным, в рамках которой лидер страны ответил на особо беспокоящие население вопросы, прежде всего, носящие остросоциальный характер.