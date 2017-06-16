Вашингтон, 16 июня, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Дональд Трамп хочет ужесточить условия пребывания граждан США на Кубе, сообщает Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

О возможном взятии нового курса в отношениях с островным государством он планирует заявить во время своего выступления в Майами 16 июня.

Помимо этого, он намерен наложить запрет на дальнейшие выплаты кубинским военным и сотрудникам спецслужб, так как, по его мнению, данная мера не привела к обеспечению политических свобод на Кубе.

Напомним, что ещё в начале февраля 2017 года пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что США пересматривают политику в отношении Кубы.

Представители Белого дома утверждают, что ужесточение тех или иных мер, которые Трамп намерен озвучить 16 июня, будут «направлены против кубинского правительства, но ни в коем случае не против кубинского народа».

«Гавана должна исполнять определенные условия, проводить реформы, чтобы улучшить двусторонние отношения», — заявил представитель Белого дома американским журналистам.

Напомним, с 16 января 2015 года администрация президента Барака Обамы приняла ряд мер для сближения с Кубой и начала продвигать различные политические соглашения с правительством Кубы, чтобы начать процесс нормализации двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний президент США Дональд Трамп пригрозил отменить распоряжения Обамы в отношении Кубы при условии, если кубинское правительство не «восстановит свободу на острове и не предложит более выгодную сделку».