Казань, 16 июня, 2017, 06:48 — ИА Регнум.

В ночь с 15 на 16 июня 2017 года на пороховом заводе в Казани произошёл пожар. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по республике, он был полностью ликвидирован спустя 1,5 часа после сигнала — в 4:21.

skeeze Пожар

Возгоранием площадью 400 кв. м была охвачена территория одного из цехов. Сведений о пострадавших пока нет, информация уточняется. Также ничего неизвестно о причинах пожара.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:45. После этого на улицу 1 Мая в Кировском районе Казани выехали пожарные расчёты. Всего в ликвидации приняли участие 116 человек и 33 единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начиная с 2013 года, на предприятии это восьмое ЧП. Предыдущий пожар на Казанском пороховом заводе вспыхнул 24 марта вечером. Возгоранием была охвачена площадь в 400 кв. метров. Пожару была присвоена третья категория сложности из четырёх.

А 21 декабря 2016 года на предприятии прогремел взрыв с возгоранием, в результате чего произошло разрушение здания. В результате один работник погиб, а второй был доставлен в больницу с переломами.

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Добавим, 29 мая был обнародован доклад Приволжского управления Ростехнадзора, где отдельное место отводилось ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и его неудовлетворительному техническому состоянию. Специалисты, в частности, отметили, что износ основного техоборудования завода уже составил 90%.

6 июня 2017 года мировой суд Кировского района Казани, рассмотрев требования Приволжского управления Ростехнадзора, отказал в дисквалификации ряда руководящих работников Казанского порохового завода.