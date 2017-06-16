Якутск, 16 июня, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Окончание рецессии в российской экономике не улучшает благосостояния людей. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя оценку экономической ситуации в стране президентом РФ Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии».

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Эксперт подчеркнул, что по данным Росстата, действительно в течение двух кварталов был небольшой рост: 4-й квартал 2016 года — + 0,3%, 1-й квартал 2017 — + 0,5%.

«То есть, по определению рецессия действительно закончилась, — пояснил Юрий Данилов. — Но, к сожалению, в России рост ВВП, и особенно в Якутии, рост ВРП не означает роста благосостояния населения».

Своё мнение кандидат экономических наук аргументировал словами президента о количестве людей за чертой бедности — 13,5%.

Юрий Данилов также подчеркну, что поскольку в Якутии ВРП в основном формируется за счёт добывающих отраслей промышленности, экспортирующих природные ресурсы, показатели ВРП росли не только в последних двух кварталах, но и в целом за год на 1,9%, тогда как ВВП РФ за 2016 год упал на 0,2%.

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«Вот такая у нас цифровая экономика в стране: Росстат считает рост, а население нищает», — сказал также Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос «Прямой линии» 15 июня, президент РФ Владимир Путин сказал о преодолении рецессии в российской экономике и начале роста, ссылаясь на объективные данные. Вместе с тем реальные доходы населения на протяжении последних лет снижались, и в России увеличилось число людей, находящихся за чертой бедности, добавил глава государства.