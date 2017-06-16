Иркутск, 16 июня, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Своё название она получила из-за байкальского ветра — самого сильного и неожиданного на озере. Сотрудники нового отряда также внезапно могут появиться в любом месте акватории. Из-за браконьеров популяция рыбы в Байкале с каждым годом сокращается, а участковые инспекторы Росрыболовства действуют неэффективно, считают руководители ведомства.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Россия озеро Байкал

Николай Бураев, главный государственный инспектор оперативного отдела «Сарма» Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства:

«Оперативная группа не заинтересована в месте нахождения, то есть не привязана к жителям того или иного района. Она работает с целью выявления и пресечения. Кроме этого, мы изымаем и транспортные средства, и орудия лова, и незаконно добытые водные биоресурсы».

Пока в отряде «Сарм"а всего четыре человека, они прошли конкурсный отбор и вооружены пистолетами Макарова. Патрулируют инспекторы озеро на скоростном катере, который оснащен радаром, способным обнаружить лодку в радиусе 25 километров. В ближайшее время численность группы удвоится, заявили в Росрыболовстве.