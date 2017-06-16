Вашингтон, 16 июня, 2017, 06:28 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» взамен на Граовака получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2018 года, сообщает официальный сайт НХЛ.

Nhl.com Тайлер Граовак

24-летний Граовак сыграл 52 матча за «Уайлд» в прошедшем сезоне. Тайлер имеет контракт, действующий до конца сезона 2017/2018, что делает его доступным для выставления на драфт расширения.

Каждая команда должна выставить двух форвардов, которые имеют контракт, действующий до конца сезона 2017/2018, и сыграли не менее 40 игр НХЛ в прошлом сезонеили 70 игр НХЛ за последние два сезона. Без Граовака «Кэпс» пришлось бы выставлять Ларса Эллера и ДжеяБигла для выполнения требований драфта.

«Кэпиталс» теперь могут подставить Граовака, тем самым защитив Ларса Эллера, который был приобретен «Вашингтоном» 24 июня 2016 года у «Монреаль Канадиенс».