Вашингтон, 16 июня, 2017, 06:22 — ИА Регнум. Травмированный защитник Мэтт Грин был вызволен из резерва в целях выкупа, сообщает LAInsider.

Лос-Анджелес Кингз

34-летний Грин имеет ещё один год на своём четырёхлетнем контракте. Вместе с «Лос-Анджелес Кингз» Грин добился завоевания двух Кубков Стэнли, в 2012 и 2014 годах соответственно.

Он провёл всего 26 игр в свитере «Кингз» в этом сезоне, из-за травм спины и паха. В этих играх он смог отметиться одним голом и одной голевой передачей.

Грин, у которого нет договора о без движении в своем контракте, может быть выставлен «Лас-Вегасом».