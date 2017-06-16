Южно-Сахалинск, 16 июня, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Кладбище в Южно-Курильске на острове Кунашир построено еще до войны, японцами, которые тогда владели островом. Погост существует дэ-факто, юридически он никак не оформлен. Тем не менее, средства на его содержание из казны выделяются и исправно осваиваются, читайте подробнее в обзоре дальневосточной редакции ИА REGNUM.

Chris 73 Обычная японская могила

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Последний скорбный приют кунаширцев находится в самом неприглядном состоянии — освещения нет, везде мусор, грязь, обрушенные оградки.

«Про наше кладбище все знают. Чиновники администрации почему-то называют его бывшим. Но ведь оно не бывшее — другого-то нет, хоронят здесь! Местная власть даже земельный участок официально не отвела, в Росреестре кладбище не стоит на учете. Следовательно, кладбище наше нелегальное и незаконное!», — возмущаются местные жители.

Лес на кладбище — тоже «ничей». Поэтому нашлись некие оборотистые граждане, которые вырубают деревья на погосте. Есть и те, кто добывает песок прямо на могилах — на Кунашире все привозное, все стройматериалы завозят с материка. Вот кто-то и решил «сэкономить». В результате захоронения, в том числе и старые могилы японцев, обрушаются, размываются дождями.

Жители обращались в местную прокуратуру. И прокурор вносил представление мэру. Но ничего не поменялось.

Местные жители винят в происходящем местную власть. А местная власть, в лице начальника отдела ЖКХ администрации Южно-Курильска Ольги Кириной отсылает… к церковным канонам: «А зачем на кладбище освещение? Вы разве не знаете, что по церковным канонам посещение кладбищ после 18.00 запрещено?», — заявила чиновница.

Между тем, бюджетные деньги на содержание «несуществующего» кладбища исправно выделяются. И даже осваиваются местной компанией — то ли «Гарантия», то ли «Гарантия-2», в мэрии затруднились сказать, какой именно — «все равно обе принадлежат одному предпринимателю».

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